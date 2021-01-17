Пропавшего 30-летнего мужчину нашли расстрелянным в собственном авто

Фото: kv.npu.gov.ua

За селом Любимовка под Киевом в собственном авто Chrysler 200 нашли застреленным киевлянина 30-летнего Александра Сояка.

Он 14 января поехал по делам в Вышгородский район и не вернулся. На поиски пропавшего мужчины были ориентированы наряды полиции Киевской области, соседние регионы. Привлеченные спецназовцы, кинологи, военнослужащие Национальной Гвардии и общественность, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

"Почти двое суток продолжались масштабные поиски. Оперативникам удалось разыскали, к сожалению, мертвого киевлянина с признаками насильственной смерти. Автомобиль и погибшего его владельца обнаружили за селом Любимовка, в лесополосе", - рассказали в полиции.

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Следователи вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 27-летний житель села Любимовка. Он сначала отрицал свою причастность, но затем признался, что задолжал киевлянину большую сумму денег.

"Рассказал, что боялся через угрозы своей семье. Чтобы не случилось беды с его семьей, мужчина решил действовать "на опережение". Для этого он назначил встречу, а когда потерпевший приехал на определенное место, он выстрелил в него из обреза, который заблаговременно приготовил", - добавили полицейские.

Злоумышленника задержали. Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

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