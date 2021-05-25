Пропавшего 23-летнего мужчину нашли мертвым. Эксперты отметили важный факт

В Днепре в Киеве нашли тело пропавшего 23-летнего Дмитрия Волосевича. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в Днепре нашли тело 23-летнего Дмитрия Волосевича. Он исчез на Оболони 14 апреля - посреди ночи без телефона и документов вышел из дома и не вернулся. Смерть наступила через три недели после исчезновения - в начале мая, по выводам экспертов.

Тело было обезображено пребыванием в воде, но одежда и характерные татуировки не оставили сомнений - это действительно Дмитрий, говорится в сюжете программы "Чрезвычайные новости. ICTV".

Родные и друзья Дмитрия до последнего верили в счастливый финал, но чудо не произошло. В полиции говорят, что признаков насильственной смерти на теле Дмитрия не обнаружили. И предполагают, что парень сам мог прыгнуть в Днепр с моста.

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Мать Дмитрия версию самоубийства отвергает. Говорит, что сын был жизнерадостным и имел кучу планов на жизнь. Не употреблял наркотиков и не злоупотреблял алкоголем. Девушки на тот момент он тоже не имел, поэтому поводов сводить счеты с жизнью, по мнению матери, у него не было. Женщина предполагает, что во всем виновата новая работа Дмитрия, на которую он устроился незадолго до исчезновения. Она якобы была связана с эскорт-услугами, а Волосевич был там менеджером.

Женщина не понимает, почему полиция никого не допросила из той подозрительной работы и почему так долго искали ее Дмитрия. Возможно, если бы поспешили, его можно было бы найти живым.

В озере в Тяжиловский микрорайоне Винницы нашли мертвым 23-летнего Михаила Зубчука. Он исчез по дороге со дня рождения. Его 12 дней искали полицейские, спасатели, нацгвардийци, волонтеры, родные и друзья. Тело мужчины достали с трехметровой глубины озера спасатели. Мобильный телефон, деньги и личные вещи были при нем.