Пропавшего 21-летнего мужчины нашли с перерезанным горлом

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В лесополосе вблизи Прилук Черниговской области полицейские 15 октября нашли труп 21-летнего мужчины, которого считали пропавшим без вести от 3 октября.

Также установили подозреваемого в убийстве. Это 23-летний односельчанин убитого, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мать мужчины, жительница села вблизи Прилук, 11 октября обратилась в полицию и заявила, что ее сын еще 3 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся. Полицейские разыскали его тело. Оно было в лесополосе недалеко от города, забросано ветвями и мусором. На шее было ножевое ранение", - сказано в сообщении.

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Выяснилось, что потерпевший вместе с 23-летним односельчанином отдыхали неподалеку от этого же места. Между ними произошел конфликт. Подозреваемый ударил товарища ножом в шею, а потом завернул труп в полиэтилен и забросал ветвями и мусором.

Он признался в содеянном. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Пропавшую 35-летнюю жительницу Козянськоий общины на Винниччине нашли убитой. За совершение преступления задержали 16-летнюю дочь. Она во всем призналась. Выяснилось, накануне исчезнувшая поссорилась с дочерью. Во время конфликта девушка зарезала мать. Тело вывезли и сбросила в водопроводный колодец неподалеку от дома.