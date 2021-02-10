Пропавшего 15-летнего парня нашли мертвым

15-летнего Антона Логвинова из Харькова нашли мертвым сегодня, 10 февраля.
Парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства в Шевченковском районе и не вернулся. Подростка разыскивали полтысячи правоохранителей, волонтеров-поисковиков, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Тело обнаружили под мостом на ул. Деревянко. На месте работают эксперты и следователи.
Причины и обстоятельства смерти подростка устанавливают.
В Измаиле Одесской области нашли мертвой 16-летнюю Анастасию Елисееву. Девушка ушла из дома и не вернулась. Тело обнаружили в петле на дереве.
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