Пропавшего 15-летнего парня нашли мертвым

В Харькове нашли мертвым пропавшего 15-летнего Антона Логвинова. Фото: hk.npu.gov.ua

15-летнего Антона Логвинова из Харькова нашли мертвым сегодня, 10 февраля.

Парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства в Шевченковском районе и не вернулся. Подростка разыскивали полтысячи правоохранителей, волонтеров-поисковиков, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Тело обнаружили под мостом на ул. Деревянко. На месте работают эксперты и следователи.

Причины и обстоятельства смерти подростка устанавливают.

В Измаиле Одесской области нашли мертвой 16-летнюю Анастасию Елисееву. Девушка ушла из дома и не вернулась. Тело обнаружили в петле на дереве.