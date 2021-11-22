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понедельник, 22 ноября 2021 19:10

Пропавшая без вести вышла на связь и заявила, что ее похитили и изнасиловали

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Пропавшая без вести вышла на связь и заявила, что ее похитили и изнасиловали
В Полтавской области похитили и изнасиловали 20-летнюю женщину. Фото: npu.gov.ua

В Полтавской области правоохранители несколько дней разыскивали 20-летнюю женщину, которая считалась пропавшей без вести.

Через некоторое время полтавчанка сама вернулась домой и заявила, что стала жертвой похищения и изнасилования, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Отмечается, что разыскивали женщину с 14 по 17 ноября. Поиски прекратились в момент поступления информации о том, что она возвращается в Полтаву.

"Полиция установила причастных к преступлениям. Ими оказались 21-летний житель Полтавы и житель Днепропетровской области, 29 лет", - говорится в сообщении.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В Киеве двое мужчин избили и изнасиловали женщину. Потерпевшая пояснила, что во время совместного употребления алкогольных напитков двое мужчин начали предлагать ей вступить в половую связь. Получив отказ, один из ударил ее в лицо. Когда она очнулась - была без белья и с признаками изнасилования.

Подозреваемыми в изнасиловании оказались велокурьер и безработный.

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