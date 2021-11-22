Пропавшая без вести вышла на связь и заявила, что ее похитили и изнасиловали

В Полтавской области правоохранители несколько дней разыскивали 20-летнюю женщину, которая считалась пропавшей без вести.
Через некоторое время полтавчанка сама вернулась домой и заявила, что стала жертвой похищения и изнасилования, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Отмечается, что разыскивали женщину с 14 по 17 ноября. Поиски прекратились в момент поступления информации о том, что она возвращается в Полтаву.
"Полиция установила причастных к преступлениям. Ими оказались 21-летний житель Полтавы и житель Днепропетровской области, 29 лет", - говорится в сообщении.
Обоим мужчинам сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения.
В Киеве двое мужчин избили и изнасиловали женщину. Потерпевшая пояснила, что во время совместного употребления алкогольных напитков двое мужчин начали предлагать ей вступить в половую связь. Получив отказ, один из ударил ее в лицо. Когда она очнулась - была без белья и с признаками изнасилования.
Подозреваемыми в изнасиловании оказались велокурьер и безработный.
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