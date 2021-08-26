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четверг, 26 августа 2021 13:10

Промышленная добыча базальта оказалась незаконным сделкой
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Масштабную схему незаконного промышленной добычи базальта разоблачила Служба безопасности Украины. Подпольные карьеры были обустроены на территории Ровенской области.

Дельцы грузовиками вывозили горные породы с месторождений для сбыта на черном рынке, рассказали в пресс служба ведомства.

Масштабную схему незаконной промышленной добычи базальта раскрыли в Ровенской области
Фото: npu.gov.ua
Масштабную схему незаконной промышленной добычи базальта раскрыли в Ровенской области
Масштабную схему незаконной промышленной добычи базальта раскрыли в Ровенской области
Масштабную схему незаконной промышленной добычи базальта раскрыли в Ровенской области
Масштабную схему незаконной промышленной добычи базальта раскрыли в Ровенской области

Во время досудебного расследования следователи установили, что два субъекта хозяйствования на территории Головинского сельского совета осуществляли с 2017 добыча и реализация базальта, а не продолжив специальное разрешение на пользование недрами. Порода базальт относится к полезным ископаемым общегосударственного значения.

По предварительной оценке экспертов, противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб более чем 70 млн грн. Устанавливается размер ущерба нанесенный окружающей среде.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали двое руководителей местной коммерческой структуры. Без разрешения на специальное недропользование дельцы наладили подпольную добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе.

Автор: ssu.gov.ua
  Масштабную схему незаконной промышленной добычи базальта раскрыли в Ровенской области
Масштабную схему незаконной промышленной добычи базальта раскрыли в Ровенской области

Горные породы преступники скрыто сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм.

По результатам проведенных санкционированных обысков по месту жительства и осуществления деятельности фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили и изъяли спецтехнику, грузовики, наличные иностранной валюты в эквиваленте 700 тыс. Грн, а также гранату Ф-1 с запалом, более 300 боевых патронов калибра 5,45 мм, незарегистрированное стрелковое оружие и другие вещественные доказательства, которые имеют существенное значение по делу.

По юридическим адресам коммерческой структуры правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами сделок.

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После получения результатов экспертиз по делу будет решен вопрос о сообщении подозрения лицам, причастным к незаконному бизнесу.

Следственные действия по уголовным производствах проводят по фактам незаконной добычи полезных ископаемых, отмывание преступных доходов и незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Автор: npu.gov.ua
  Масштабную схему незаконной промышленной добычи базальта раскрыли в Ровенской области
Масштабную схему незаконной промышленной добычи базальта раскрыли в Ровенской области

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники Управления СБУ в Ровенской области совместно со следователями Национальной полиции за процессуального руководства Ровенской областной прокуратуры и при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Служба безопасности Украины нашла в Донецкой области замаскированный схрон с военными средствами поражения. Арсенал создали для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста Игоря Гиркина.

В 2014 году арсенал заложили группировки российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины, сообщила пресс-служба СБУ.

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