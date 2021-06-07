СБУ на Донбассе нашла оружие террористов Гиркина

Служба безопасности Украины нашла в Донецкой области замаскированный схрон с военными средствами поражения. Арсенал создали для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста Игоря Гиркина.

В 2014 году арсенал заложили группировки российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины, сообщила пресс-служба СБУ.

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Тайник оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка близ Славянска.

Правоохранители изъяли из тайника: 23 гранаты с запалами, 11 реактивных противотанковых гранат, более 4 тыс. патронов.

Проводят следственные действия для установления лиц, причастных к хранилищу и незаконного оборота оружия.





Гиркин в 2014 году с группой боевиков захватил государственные здания в Славянске. После чего в районе Славянска была расстреляна группа подразделения СБУ "Альфа". Военные действия также начались в этот период.

После полного окружения силами АТО Славянская в ночь на 5 июля 2014-го Гиркин с боевиками сбежал в Донецк.

Позже он обвинял помощника президента РФ Владислава Суркова в том, что ему пришлось сложить с себя полномочия "министра обороны" несуществующей ДНР и отправиться в РФ.