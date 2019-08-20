Проломил череп и порезал ножом: подросток безжалостно убил женщину

Задержали убийцу девушки в Харькове. ФОТО: ГОРОД Х

В Харькове мать женщины, которую зверски убил подросток, опасается, что преступник может избежать наказания.

Парня зовут Данил Редин – он учится в харьковском техникуме молочной промышленности, а его жертва – 26-летняя Яна Шевченко, которая пропала в конце июня в районе Холодной горы, сообщает Город Х.

Позже ее нашли убитой. Труп был в страшном состоянии – тело порезано ножом, лицо изуродовано.

"На опознании я ее не узнала. Это было черное месиво без лица, с пробитой головой. Мы не верили, что это она. Одежда ее, ножки, ручки ее. Но только по тату кошечки на ноге поняли, что это она... Он потом хвастался своим друзьям-малолеткам: "Я ее бью, бью, морда, как кисель уже, а она все орет… Пришлось дорезать ножом". А бил он ее бабушкиной скалкой для теста", - рассказывает мать девушки Жанна Шевченко.

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Сначала тело Яны зарыли во дворе частного дома, где убийца живет с родителями. Потом мертвую женщину откопали и перенесли в посадку на Холодной горе, где ее и обнаружили.

"Его родственники, зная с первой минуты убийства, что весь район ищет Яночку, закопанную у них под домом, спокойно жрали и спали 10 дней. Они ее закапывали дважды, а мы уже хоронили... На 12-й день", - говорит Жанна.

Соседи убийцы слышали, как убивали Яну.

"Бабушка-соседка слышала жуткие крики, но побоялась выходить. Говорит, потом, как котенок, пищал уже… А это моя доченька умирала из-за зверской боли", - рассказывает мать погибшей.

Сначала в полиции ей пытались объяснить, что главный подозреваемый – бездомный, который убил девушку. Уже позже, после того как настоящий убийца признался в содеянном, его взяли под стражу.

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