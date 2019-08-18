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В ночь на 18 августа в селе Патрикеево Ульяновской области России 16-летний Тимерлан Камалетдинов топором зарубил всю свою семью.

После того убил себя - спрыгнул с башни сотовой связи "МегаФона", сообщает Telegram канал Mash.

"16-летний Тимерлан Камалетдинов подготовился к убийству. Ночью он убил бабушку, дедушку, мать и двоих детей-близнецов 4-х лет. На столе остался вырванный из тетради окровавленный листок, где объяснил, что идет и забирает своих родных с собой", - говорится в сообщении.

Перед убийством в 3 ночи Камалетдинов отправил другу голосовое сообщение, в котором объяснил, что не любит мать, брата и сестру. Поэтому единственный выход из конфликта - убить их всех. Бабушку с дедушкой Тимерлан якобы любил и не хотел, чтобы их расстроила смерть дочери и внуков. Поэтому, зарубил их тоже.

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Отец Тимура бросил семью, когда мальчик только пошел в школу. Мужчина был алкоголиком. После развода он платил алименты, но денег семье все равно не хватало. Мама Тимура вместе с сыном переехала к родителям - жили они на пособия и пенсии в одном доме.

В школе подростка описывают как очень спокойного и уравновешенного. Он был отличником и гордостью класса. На учете в полиции никогда не состоял. То, что произошло, стало настоящим шоком для всех, кто его знал.

"Все праздники вместе проводили, никогда слова лишнего не говорил, и Марина никогда не кричала на него, мирные отношения были. Бабушка во внуке души не чаяла, она только и говорила о Тимуре. И вот благодарность", - рассказала подруга семьи.

Прокуратура Ульяновской области утверждает, что подросток не состоял на учете у врачей, предпосылок для совершения убийства не было. Поэтому сейчас проверяют отдел полиции по делам несовершеннолетних.

В оккупированном Россией Севастополе подросток убил свою мать и бабушку. Преступника задержали правоохранители, против него возбудили уголовное дело. Известно, что 17-летний парень зарезал своих родных в ходе домашней ссоры.