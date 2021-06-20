Проливные дожди на Буковине подтопили 17 сел

В Черновицкой области от ливней пострадали 17 сел, размыто подъездные пути к населенным пунктам.

"В результате проливных дождей подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселев, Кострижовка Черновицкого района.

Непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к населенным пунктам", сообщает ГСЧС.

Спасатели отправили в подтопленные села Черновицкого района специальный автомобиль-амфибию. Вездеход, который может передвигаться водой, поможет спасать людей из подтопленных мест.

Позже в ГСЧС сообщили, что в Черновицком районе подтоплено 70 жилых домов и 150 домохозяйств в 17 населенных пунктах.

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В 29 населенных пунктах частично повреждены дороги. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Отмечается, что уровень воды постепенно снижается.

По состоянию на 21:00 остаются подтопленными 15 жилых домов и 15 дворов.

На побережье Азовского моря в Запорожской области подтопило 20 автомобилей. Машины застряли. Спасатели были вынуждены вытаскивать их, сообщает ГСЧС в Запорожской области.