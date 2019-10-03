Прокурора задержали на взятке

В Черкасской обл. задержали взяточника. Фото: ГБР

Во время получения взятки правоохранители задержали прокурора Смилянской местной прокуратуры Черкасской области.

Взятку ему передавал чиновник одной из местных районных государственных администраций, сообщает пресс-служба ГБР.

Прокурор требовал от должностного лица РГА 10 тыс. грн. За деньги правоохранитель обещал не начинать досудебное расследование в отношении потерпевшего.

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Открыто уголовное производство. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Правоохранители задержали на взятке начальника Полтавской таможни. Чиновник требовал $ 4 тыс. за растаможку автомобилей с грузом. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.