Прокурора обворовали в киевском метро

В Киеве в метро обокрали прокурора ГПУ. Фото: etcetera.media.

В киевском метро обокрали прокурора Генеральной прокуратуры Украины.

В полицию с заявлением о краже обратился прокурор с отдела надзора за соблюдением законов при расследовании преступлений против жизни. Он сообщил, что его обокрали в метрополитене, сообщает etcetera.media.

У него похитили служебное удостоверение, пропуск в прокуратуру и кошелек с 800 гривнами.

Полиция завела уголовное дело по статье "Кража".

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В ноябре в киевском метро обокрали представителя Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко. Вор украл еду из сумки.