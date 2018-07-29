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воскресенье, 29 июля 2018 18:46

Прокурор требовал деньги у предпринимателя
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В Жмеринке задержали прокурора
Фото: Facebook
В Жмеринке задержали прокурора
В Жмеринке задержали прокурора
В Жмеринке задержали прокурора

Правоохранители разоблачили прокурора и водителя Жмеринской местной прокуратуры Винницкой области во время получения взятки.

В операции задействовали Генеральную инспекцию Генеральной прокуратуры Украины совместно с ГСУ СБУ и УСБ Украины в Винницкой области, пишет пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

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"Установлено, что прокурор требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере 6000 долларов США за изменение обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК Украины. 29 июля 2018 года злоумышленники задержаны непосредственно после получения неправомерной выгоды", - сообщила она.

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке государственного ревизора-инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области. "Правоохранители установили, что чиновник требовал от руководителя частного предприятия тысячу долларов США", - сообщает пресс-центр ведомства.

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29
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