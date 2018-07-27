Чиновника ГФС задержали на взятке

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке государственного ревизора-инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области.
"Правоохранители установили, что чиновник требовал от руководителя частного предприятия тысячу долларов США", - сообщает пресс-центр ведомства.
Взяточник обещал уменьшить начисления штрафных санкций по результатам проверки по вопросам соблюдения требований налогового и валютного законодательства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Казак" ДНР пытался дать взятку пограничникам
Чиновника задержали на одной из улиц Одессы во время получения всей суммы взятки.
Продолжаются следственные действия.
Сотрудники Службы безопасности Украины поймали в Одессе врачей, которые брали взятки за написание справок. Спецоперацию провели в здании Суворовского межрайонного филиала Одесского областного центра медико-социальной экспертизы
Комментарии