Чиновника ГФС задержали на взятке

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке государственного ревизора-инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области.

"Правоохранители установили, что чиновник требовал от руководителя частного предприятия тысячу долларов США", - сообщает пресс-центр ведомства.

Взяточник обещал уменьшить начисления штрафных санкций по результатам проверки по вопросам соблюдения требований налогового и валютного законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Казак" ДНР пытался дать взятку пограничникам

Чиновника задержали на одной из улиц Одессы во время получения всей суммы взятки.

Продолжаются следственные действия.









Сотрудники Службы безопасности Украины поймали в Одессе врачей, которые брали взятки за написание справок. Спецоперацию провели в здании Суворовского межрайонного филиала Одесского областного центра медико-социальной экспертизы