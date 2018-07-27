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пятница, 27 июля 2018 19:06

Чиновника ГФС задержали на взятке

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Сотрудники СБУ разоблачили на взятке государственного ревизора-инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области.

"Правоохранители установили, что чиновник требовал от руководителя частного предприятия тысячу долларов США", - сообщает пресс-центр ведомства.

Взяточник обещал уменьшить начисления штрафных санкций по результатам проверки по вопросам соблюдения требований налогового и валютного законодательства.

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Чиновника задержали на одной из улиц Одессы во время получения всей суммы взятки.

Продолжаются следственные действия.




Сотрудники Службы безопасности Украины поймали в Одессе врачей, которые брали взятки за написание справок. Спецоперацию провели в здании Суворовского межрайонного филиала Одесского областного центра медико-социальной экспертизы

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