Прокурор был трезв: опровергли информацию о ДТП с участием проавоохранителя

Работник прокуратуры Днепропетровской области Андрей Дяченко попал в аварию на Lexus, принадлежащем сестре. За рулем был трезвый. Фото - Обозреватель

Прокурор отдела прокуратуры Днепропетровской области Андрей Дяченко, который попал в аварию, был трезв.

Автомобиль Lexus, которым он управлял, принадлежит его сестре и указанный им в декларации за 2018-й год. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Около 9:00 утра при въезде на проспект Мануйловский водитель внедорожного автомобиля марки Hover столкнулся с Lexus, которым управлял работник прокуратуры. В результате столкновения последний перевернулся и упал на трамвайные пути. А водитель другого автомобиля с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении.

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Проверка на месте показала, что признаков алкогольного и наркотического опьянения у работника прокуратуры не выявлено. Также Андрей Дяченко прошел медицинское обследование в наркологическом диспансере. О результатах которого будет сообщено дополнительно.

Авария произошла 30 октября в Днепре. Издание "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что прокурор Андрей Дяченко был пьяный за рулем незадекларированного авто.