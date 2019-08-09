Произошло ужасное столкновение грузовика и микроавтобуса

На Луганщине произошла серьезная авария с участием грузовика и микроавтобуса. Фото: Нацполиция

В городе Счастье Луганской области произошло столкновение грузовика Mercedes-Benz и пассажирского микроавтобуса Renault Trafic.

"46-летний водитель управляя грузовым фургоном "Mercedes-Benz", выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Renault Trafic" под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из пгт. Станица Луганская в г. Северодонецк", - сообщает пресс -служба Нацполиции в Луганской области.

В результате аварии семь пассажиров "Renault Trafic" и водитель автомобиля "Mercedes-Benz" получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают причины и подробности ДТП.

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