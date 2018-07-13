Произошло ужасное лобовое столкновение микроавтобуса и грузовика: много погибших

В ужасном ДТП погибли 4 человека. Фото: dtp.kiev

В Ивано-Франковской области произошло ужасное лобовое столкновение фуры MAN и Volkswagen Transporter T4, в котором погибли четыре человека.

Авария произошла из-за водителя микроавтобуса, он вслепую выехал на обгон, сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.

"Четыре трупа: водитель Volkswagen вслепую выехал на обгон на уклоне дороги через сплошную линию разметки, сразу в МАН. Двое погибли мгновенно. Двое еще дышали, однако спасти не удалось ...", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пилот закурил вейп и едва не погубил 153 пассажиров своего самолета

Все погибшие ехали в Volkswagen, правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

В пригороде Львова произошло страшное столкновение микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Mazda. В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы.