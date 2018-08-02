Произошло смертельное столкновение легковушки и автобуса

На трассе Одесса - Рени легковой автомобиль столкнулся с автобусом, погиб один человек. Фото: Facebook

На трассе Одесса - Рени произошло смертельное столкновение автомобиля Honda и рейсового автобуса.

В результате ДТП погиб один человек, сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительной информации, двигаясь в направлении Измаила, автомобиль Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом Измаил - Кальчева. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, еще семь человек получили повреждения различной тяжести и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте инцидента работают эксперты.

В Оршанском районе Беларуси попал в ДТП автобус международного сообщения Киев-Таллинн. Авария произошла примерно в 4:30 утра. В автобусе находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России.