Произошла ужасная авария с участием полицейского, погибли 2 человека

Под Киевом произошла авария с участием полицейского, погибли 2 человека.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем "Volkswagen Passat", ехал в направлении села Новые Петровцы, где совершил столкновение с автомобилем "ЗАЗ-Таврия". В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении.
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Водитель Volkswagen Passat был доставлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения. Полицейский был задержан. Сотрудники ДБР начали расследование.
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