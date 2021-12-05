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воскресенье, 05 декабря 2021 12:25

Произошла ужасная авария с участием полицейского, погибли 2 человека

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Произошла ужасная авария с участием полицейского, погибли 2 человека
Под Киевом в аварии погибли 2 человека. Фото: Нацполиция

Под Киевом произошла авария с участием полицейского, погибли 2 человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем "Volkswagen Passat", ехал в направлении села Новые Петровцы, где совершил столкновение с автомобилем "ЗАЗ-Таврия". В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении.

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Водитель Volkswagen Passat был доставлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения. Полицейский был задержан. Сотрудники ДБР начали расследование.

Под Винницей столкнулись грузовик Iveko Stralis и легковушки Volkswagen Touran и Citroen Berlingo. В результате погибли супруги.

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Дата
05
декабря

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