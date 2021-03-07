Произошла драка со стрельбой, есть раненые

 
Ексклюзивы
1/5
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 126
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1044
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1260
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 585
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1332
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1998
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 477
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3645
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 918
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1324
Фото
Все фото
5
5
8
5
5
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Скорость резко упала: сообщили версии аварии с украинским автобусом в Польше
Скорость резко упала: сообщили версии аварии с украинским автобусом в Польше
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
Видео
Все видео
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Летела 30 м: водитель на переходе насмерть сбил женщину и скрылся
Летела 30 м: водитель на переходе насмерть сбил женщину и скрылся
Педофилом-нападавшим с лифта оказался завхоз школы
Педофилом-нападавшим с лифта оказался завхоз школы
Молодежь устроила дерзкие игры с оружием ради видео
Молодежь устроила дерзкие игры с оружием ради видео
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 315
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 351
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 585
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1053
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 405
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
воскресенье, 07 марта 2021 12:30

Произошла драка со стрельбой, есть раненые

  Комментировать
Произошла драка со стрельбой, есть раненые
В Одессе подрались 2 компании. Фото: Национальная полиция

На улице Екатерининской в ​​Одессе произошла драка со стрельбой.

Полиция получила сообщение о происшествии сегодня утром. Правоохранители установили, что между компаниями молодых людей началась драка. Во время нее мужчина 1989 года рождения начал стрелять из травматического оружия, сообщает Национальная полиция.

Непроникающие ранения получили 3 человека. Им на месте оказали медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ресторане произошла стрельба. Задержали полтора десятка человек - СМИ

"Сейчас участники инцидента дают объяснения в отделе полиции. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

В Одессе в одном из развлекательных заведений города произошла драка. 26-летний мужчина снимал досуга незнакомца на телефон, а когда тот попросил прекратить видеосъемку, начал с ним конфликт, вывел на улицу, избил и задушил, пока он не потерял сознание. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Произошла драка со стрельбой, есть раненые». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
марта

Умер самый верный пес в мире

В Киевском метрополитене появилась новая станция метро

Самое читаемое
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 15480
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
5
 Просмотров: 13015
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 12060
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 8415
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
4
 Просмотров: 7812
Происшествия
Поезд тянул автомобиль 200 м - трагедия на железной дороге в Виннице
Поезд тянул автомобиль 200 м - трагедия на железной дороге в Виннице Просмотров: 459
Спасатели предупредили о снеголавинной опасности
Спасатели предупредили о снеголавинной опасности Просмотров: 45
9 украинцев, пострадавших в смертельном рейсе из Польши, в тяжелом состоянии
9 украинцев, пострадавших в смертельном рейсе из Польши, в тяжелом состоянии Просмотров: 306
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
 Просмотров: 972
Смертельное ДТП в Польше: домой возвращаются 24 украинца
Смертельное ДТП в Польше: домой возвращаются 24 украинца Просмотров: 675
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
3
За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
3
Зеленский поблагодарил США
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
1
"Интерпайп" назвал клеветой информацию о завышенных ценах на трубы для Нафтогаза
Голосов: 297
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть