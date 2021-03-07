Произошла драка со стрельбой, есть раненые

В Одессе подрались 2 компании. Фото: Национальная полиция

На улице Екатерининской в ​​Одессе произошла драка со стрельбой.

Полиция получила сообщение о происшествии сегодня утром. Правоохранители установили, что между компаниями молодых людей началась драка. Во время нее мужчина 1989 года рождения начал стрелять из травматического оружия, сообщает Национальная полиция.

Непроникающие ранения получили 3 человека. Им на месте оказали медицинскую помощь.

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"Сейчас участники инцидента дают объяснения в отделе полиции. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

В Одессе в одном из развлекательных заведений города произошла драка. 26-летний мужчина снимал досуга незнакомца на телефон, а когда тот попросил прекратить видеосъемку, начал с ним конфликт, вывел на улицу, избил и задушил, пока он не потерял сознание. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.