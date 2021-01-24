Произошел пожар на базе отдыха

В Одесской области ликвидировали пожар на базе отдыха "Южная".

База не функционировала в течение последних 10 лет. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС области.

"23 января в 21:39 поступило сообщение о возгорании на территории недействующей базы отдыха. В 23:35 пожар локализовали и в 00:08 ликвидировали", - говорится в сообщении.

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Пожар уничтожил 7 деревянных домиков на территории базы, еще 2 получили повреждения. Погибших и пострадавших нет.

По данным спасателей, своевременное тушение пожара осложняли ветер, большое расстояние до ближайшего источника воды и отсутствие путей подъезда. Причины пожара и убытки устанавливаются.

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