Прохожий прострелил женщине ногу

Пуля вошла в переднюю часть бедра женщины. Фото: FromUA.NEWS

В Киеве во время ссоры молодой женщине прострелили ногу. Резиновая пуля вошла в переднюю часть бедра.

Это произошло 29 июля на улице Ивана Миколайчука около 22:00, сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, у супружеской пары, которая гуляла возле рынка "Березняки" с маленькой собакой, возник конфликт с группой молодых людей. Мужчины из компании начали кричать. Их оппонент достал пистолет и сделал несколько выстрелов, попав в ногу девушке. Впоследствии стрелок вместе с женой и собакой ушел.

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Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Правоохранители нашли подозреваемого. Обстоятельства происшествия выясняются.

В селе Подолье Киевской области 14-летний парень подстрелил двоюродного 13-летнего брата. Подросток в отсутствие своего дяди взял у него в одной из комнат пневматическую винтовку и решил развлечься.