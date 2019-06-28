Прохожие нашли чемодан с телом 3-летнего мальчика

На окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка. Фото - cv.npu.gov.ua

На окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка.

Сообщение о страшной находке поступило в 21 час 27 июня, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На месте происшествия полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет", - рассказали в полиции.

Причину смерти устанавливают эксперты. Полицейские устанавливают личность, родителей ребенка и при каких обстоятельствах тело оказалось в чемодане.

В Шотландии эмигрантка из Литвы была арестована и предстала перед судом после того, как в ее доме полиция обнаружила чемодан с трупом новорожденного мальчика. Впоследствии в Литве нашли еще один чемодан с трупом младенца женского пола - в доме, который до переезда в Шотландию снимала молодая пара.