Прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

В Филадельфии прогремел взрыв. Фото с открытых источников.

Мощный взрыв прогремел в пятницу, 22 июня, в Филадельфии, США.

Огонь вспыхнул примерно в 4:00 на самом большом нефтеперерабатывающем заводе на восточном побережье Америки. Ежедневно завод перерабатывает почти 335 тыс. баррелей нефти, передает Washington post.

Начальник пожарной службы штата Крейг Мерфи на утренней пресс-конференци рассказал, что бороться с огнем сложно. Ведь в хранилище с нефтью горит газ бутан. Пожарные пытаются локализовать огонь.

Также Мерфи отметил, что пожарную службу Филадельфии консультирует Бригада по энергетическим вопросам штата.

"Это будет длинная операция. Мы ограничиваем масштаб пожара, но он еще не под контролем", - добавил он.

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После взрыва власти призвали жителей района покинуть свои дома и напавили их в убежище. Крейг Мерфи также призвал специалистов проверить воздух на склад опасных веществ. Бригада по энергетическим вопросам штата Филадельфия продолжает мониторить чистоту воздуха вблизи нефтеперерабатывающего завода.

Пожарные отметили, что во время взрыва никто не пострадал.

В Associated Press сообщили, что это второй пожар на заводе последний месяц.

9 июня на участке нефтепровода "Дружба" между Беларусью и Польшей зафиксировали новое загрязнение нефти хлорорганическими соединениями. После этого Польша приостановила прокачку нефти, сообщила российская нефтяная компания "Транснефть".