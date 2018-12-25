 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 801
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 6111
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1305
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2061
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1089
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1134
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 747
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4248
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2295
Фото
Все фото
5
11
9
6
3
Продавец елок защищался от грабителей топором
Продавец елок защищался от грабителей топором
На пожаре в гостинице сгорел человек
На пожаре в гостинице сгорел человек
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Двое братьев год &quot;бегали&quot; от полиции: один из них несовершеннолетний
Двое братьев год "бегали" от полиции: один из них несовершеннолетний
С двумя ломами: пытались захватить сельский совет
С двумя ломами: пытались захватить сельский совет
Видео
Все видео
В пожаре погибла женщина, ее ребенку удалось спастись
В пожаре погибла женщина, ее ребенку удалось спастись
Музыкантов снесло цунами во время выступления. Видео
Музыкантов снесло цунами во время выступления. Видео
В Киеве сгорел ресторан
В Киеве сгорел ресторан
На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие
На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие
В России загорелся склад с фейерверками
В России загорелся склад с фейерверками
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1305
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1089
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1548
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2457
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1638
Колонка
22 декабря 2018
Просмотров: 1773
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
вторник, 25 декабря 2018 11:34

Продавец елок защищался от грабителей топором
5

  Комментировать

В Киеве пытались украсть елку
Фото: Дмитрий Щерблюк
В Киеве пытались украсть елку
В Киеве пытались украсть елку
В Киеве пытались украсть елку
В Киеве пытались украсть елку

25 декабря, в Киеве по адресу улица Урловская, 19 произошла драка. Обошлось без пострадавших.

Инцидент случился около 03:00.

Конфликт произошел между продавцами елок и местными жителями. Мужчина сидел в машине и следил за товаром. В этот момент двое неизвестных подошли к елкам и что-то высматривали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве отпраздновали католическое Рождество

Когда продавец подошел к мужчинам началась драка, неизвестные пытались нанести ножевые ранения, а в свою очередь продавец защищался топором. Также нападавшие распылили перцовый баллон ему в лицо, а в ходе конфликта продавцу повредили его машину — Mercedes.

Один из мужчин увидел происходящего из окна и позвонил в полицию. На место прибыли патрульные, когда грабители увидели правоохранителей, они пытались убежать с елкой в неизвестном направлении, но их задержали. К счастью, обошлось без пострадавших. Мужчина отказался писать заявление на грабителей, но на них будут составлены административные материалы за хулиганство.

16 декабря в Киеве на Гидропарке произошла драка. В ходе конфликта пострадал мужчина.

kiev.informator.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Продавец елок защищался от грабителей топором». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

"World Soccer" поставил "Динамо" на второе место в мире

После расстрела диктатора люди пили вино и праздновали Новый год

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 Просмотров: 91842
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
27
 Просмотров: 57405
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 52611
Известного советского певца не пустили в Киев
Известного советского певца не пустили в Киев 1 Просмотров: 9001
На Украину надвигаются метели и штормовой ветер
На Украину надвигаются метели и штормовой ветер Просмотров: 6364
Происшествия
Два грузовика попали в смертельную аварию
Два грузовика попали в смертельную аварию Просмотров: 630
В пожаре погиб больной ДЦП мальчик
В пожаре погиб больной ДЦП мальчик Просмотров: 423
От взрыва газа погибла женщина
От взрыва газа погибла женщина Просмотров: 378
Киберполиции поймала хакера, который похищал личную информацию
Киберполиции поймала хакера, который похищал личную информацию Просмотров: 243
В пяти районах исчезло электричество из-за снегопада
В пяти районах исчезло электричество из-за снегопада Просмотров: 829
Больше всего комментируют
39
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
11
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
5
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
4
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
3
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Голосов: 1158
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua