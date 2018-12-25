Продавец елок защищался от грабителей топором

Фото: Дмитрий Щерблюк

25 декабря, в Киеве по адресу улица Урловская, 19 произошла драка. Обошлось без пострадавших.

Инцидент случился около 03:00.

Конфликт произошел между продавцами елок и местными жителями. Мужчина сидел в машине и следил за товаром. В этот момент двое неизвестных подошли к елкам и что-то высматривали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве отпраздновали католическое Рождество

Когда продавец подошел к мужчинам началась драка, неизвестные пытались нанести ножевые ранения, а в свою очередь продавец защищался топором. Также нападавшие распылили перцовый баллон ему в лицо, а в ходе конфликта продавцу повредили его машину — Mercedes.

Один из мужчин увидел происходящего из окна и позвонил в полицию. На место прибыли патрульные, когда грабители увидели правоохранителей, они пытались убежать с елкой в неизвестном направлении, но их задержали. К счастью, обошлось без пострадавших. Мужчина отказался писать заявление на грабителей, но на них будут составлены административные материалы за хулиганство.

16 декабря в Киеве на Гидропарке произошла драка. В ходе конфликта пострадал мужчина.