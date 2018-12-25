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вторник, 25 декабря 2018 09:36

В Киеве отпраздновали католическое Рождество
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Католическое Рождество праздновали на Софиевской площади в Киеве
Фото: censor.net.ua
Католическое Рождество праздновали на Софиевской площади в Киеве
Католическое Рождество праздновали на Софиевской площади в Киеве
Католическое Рождество праздновали на Софиевской площади в Киеве
Католическое Рождество праздновали на Софиевской площади в Киеве

На Софийской площади Киева отпраздновали Рождество Христово.

С видеоприветствием на площади к собравшимся обратился Президент Украины Петр Порошенко, со сцены поздравили Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, Министр культуры Украины Евгений Нищук и народные депутаты Украины.

По инициативе протестантских церквей на Софиевской площади в Сочельник 24 декабря состоялось празднование Рождества Христова вместе с Европой и всем миром (кроме протестантов и католиков, 11 из 15 поместных православных церквей празднуют Рождество 25 декабря).

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Сочельник начался рождественским представлением. Тысячи киевлян и гостей города, которые пришли на празднование, со сцены поздравили лидеры христианских конфессий и церквей, хоровые детские коллективы и другие профессиональные исполнители.

Ранее стало известно, что большинство населения Украины планирует встречать Новый год дома. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института социальных исследований имени Яременко и Центра "Социальный мониторинг".

Согласно данным соцопроса, 68,4% украинцев заявили, что планируют встречать Новый год дома, еще 10,9% собираются встретить его у друзей, 4,8% — у родственников, 3,2% собираются праздновать в кафе, ресторане или клубе. На главной площади города возле елки встречать праздник планируют 0,8%, столько же собираются поехать куда-то в пределах страны, а 0,3% запланировали встретить Новый год за границей.

24 декабря 2015 упала новогодняя елка в Подольском районе Полтавы. Причиной, вероятно, стал сильный порыв ветра. Событие состоялось без пострадавших, и сама конструкция не сильно повредилась. Поднимали елку с помощью автокрана, выровняли и установили на место.

censor.net.ua
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Комментарии

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Дата
25
декабря

После расстрела диктатора люди пили вино и праздновали Новый год

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