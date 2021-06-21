Пробовали "собачий кайф" - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы

В Никополе на Днепропетровщине нашли убитой пропавшую 15-летнюю Анастасию Карнаух. Следователи выяснили, ее задушил знакомый-сверстник. Фото: facebook.com/Татьяна Захарченко

Уже известны подробности исчезновения и убийства 15-летней Анастасии Карнаух в Никополе на Днепропетровщине.

Девушка ушла из дома вечером 14 июня. И якобы без разрешения родителей собиралась посетить один из музыкальных фестивалей в Киеве. В тот же вечер перестала отвечать на звонки, потом связь пропала.

"Настюша, возвращайся домой. Я очень сильно люблю тебя. Доченька, я очень сильно волнуюсь и переживаю. Приходи домой, пожалуйста, я тебя умоляю", - писала несколько дней подряд в соцсети ее мать Татьяна Захарченко.

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На след девушки вышла служебная собака по кличке Бес. Тело лежало на пустыре вблизи бывшей ниточной фабрики. Вокруг валялась одежда жертвы. 15-летнего подозреваемого задержали в тот же день. За несколько часов до этого он написал в соцсети пост. В нем признался, что девушку задушил случайно. И просил прощения у родных Насти и своих.

"Мы просто хотели попробовать глупую вещь под названием "собачий кайф". Но что-то пошло не так. Я запаниковал", - признался парень.

Подозреваемый находится под стражей без права на залог, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская. Следствие продолжается.

Сообщение об исчезновении Анастасии Карнаух поступило в полицию 15 июня. Мать девушки рассказала, что накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители совместно с волонтерами проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали лесополосы и другие места, где могла находиться девочка. После пяти дней поисков ее тело обнаружили на пустыре за заброшенным зданием.