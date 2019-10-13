Привлекли водолазов и авиацию: вторые сутки ищут чиновника городского совета

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Во время рыбалки на озере Любязь в Любешовском районе на Волыни исчез директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета 35-летний Алексей Веремийчик.

12 октября поехал рыбачить с двумя товарищами. Их лодка перевернулась. Мужчины смогли добраться до берега. Их с переохлаждением доставили в больницу. Говорят, последний раз, когда видели Веремийчика, он тоже плыл к берегу, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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К розыску без вести пропавшего были привлечен весь личный состав отделения полиции, кинологи, помогали местные жители. Поиски продолжались до утра и сейчас к ним присоединились спасатели-водолазы.

По состоянию на 16:00 13 октября начали поиски с воздуха, задействовав легкую авиацию. Кроме того, территорию озера протягивают неводом - большой рыбацкой сеткой.

Следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с дополнительной отметкой "без вести пропавший".

На Закарпатье разыскивают 15-летнюю Анну Утемишеву из села Богдан Раховского района. Девушка еще 9 октября ушла в неизвестном направлении и связь с ней оборвалась.