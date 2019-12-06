Пришла вся в крови: многодетный отец надругался над 12-летней девушкой

В Кривом Роге мужчина заманил к себе домой и изнасиловал 12-летнюю девочку. Фото - one.kr.ua

Вечером 5 декабря в Кривом Роге Днепропетровской области 40-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку.

Известно, что у подозреваемого трое детей. Свою жертву он заманил домой, сообщает "Первый городской".

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"40-летний мужчина заманил к себе домой 12-летнюю девочку. Там он изнасиловал ее, в том числе орально. Ребенку после того, что произошло, удалось добраться домой. Есть информация, что о событиях родственники узнали по следам крови, оставшимся на белье. Правоохранителей вызвала мама девочки", - сказано в сообщении.

Ребенка отвезли в больницу для осмотра. Злоумышленника оперативно установили и задержали патрульные совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции.

В городе Тальном Черкасской области пьяный 38-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Это случилось дома у жертвы.