Пришел ночью: в полиции рассказали, как мужчина выбросил с балкона бывшую

В полиции Одессы рассказали подробности, как 32-летний мужчина выбросил 57-летнюю женщину с балкона квартиры.

Потасовка между бывшими супругами произошла в квартире потерпевшей. Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как мужчина собирает ее вещи. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина столкнул хозяйку с балкона, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Одессы.

Автор: od.npu.gov.ua В Одессе 32-летний мужчина столкнул с балкона 57-летнюю бывшую жену

Мужчину задержали. Он был пьян, по словам начальника Малиновского отдела полиции Виктора Герасименко.

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"Ему объявили о подозрении в покушении на убийство. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Герасименко.

Автор: od.npu.gov.ua В Одессе 32-летний мужчина столкнул с балкона 57-летнюю бывшую жену

За содеянное мужчину могут посадить на 15 лет. Продолжается досудебное следствие.

ЧП произошло на улице Космонавтов в Одессе. Женщина выпала с балкона на 3-м этаже жилого дома и осталась жива. Соседи вызвали пострадавшей скорую помощь. Врачи диагностировали у нее множественные переломы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.