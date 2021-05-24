Приостановили фестиваль по воздухоплаванию из-за падения шара

В Каменце-Подольском из-за падения воздушного шара приостановили фестиваль по воздухоплаванию "Кубок Подолья". Фото: Pixabay

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине из-за падения воздушного шара приостановили фестиваль по воздухоплаванию "Кубок Подолья".

Об этом сообщает Суспільне.Поділля.

"В связи со вчерашними событиями мы (полеты - ред.) отменили. Вообще полеты мы будем продолжать, но будем соблюдать еще большие правила безопасности", — рассказал президент федерации воздухоплавания Украины Вячеслав Гардашник.

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Фестиваль воздухоплавания "Кубок Подолья" планировали завершить сегодня вечером.

В Хмельницкой области упал воздушный шар с людьми на борту. Один человек погиб и еще пятеро травмированы. Все они принимали участие в фестивале воздушных шаров "Кубок Подолья - 2021". По факту правоохранители открыли уголовное производство.