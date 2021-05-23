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воскресенье, 23 мая 2021 11:30

Упал воздушный шар с людьми: сообщили подробности

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Упал воздушный шар с людьми: сообщили подробности
В Хмельницкой области упал воздушный шар с пассажирами. Один человек погиб и еще пятеро травмированы. Фото: npu.gov.ua

Вчера вечером в Хмельницкой области упал воздушный шар с людьми на борту. Один человек погиб и еще пятеро травмированы. Все они принимали участие в фестивале воздушных шаров "Кубок Подолья - 2021".

По факту правоохранители открыли уголовное производство.

На сайте Национальной полиции в Хмельницкой области уточнили, что трагедия случилась примерно в 20:45 в субботу вблизи села Кульчиевци Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - двое мужчин из Хмельницкого, житель Каменец-Подольского района и супруги из Прилук.

"В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также и 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Дело расследуют как нарушение правил воздушных полетов.

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В Знаменке Кировоградской области произошла авария воздушного шара. Порывом ветра ее оторвало от креплений и занесло на верхушки деревьев вместе с людьми. Несмотря на штормовое предупреждение, предприниматель пренебрег безопасностью и запустил аэростат. Происшествие случилось на местном стадионе во время празднования Дня города.

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