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пятница, 21 мая 2021 18:41

Примерный семьянин и отец: рассказали о фотографе, который снимал порно с детьми

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Примерный семьянин и отец: рассказали о фотографе, который снимал порно с детьми
В Киеве задержали 38-летнего фотографа, который создавал порноконтент с участием детей. Фото: npu.gov.ua

Фотограф из Киева, который изготавливал детский порноконтент, женат и имеет двоих детей.

В начале апреля он в Instagram создал фейковый профиль под вымышленным именем. И начал переписку с 9-летней девочкой, тоже представившись девочкой, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"Злоумышленник ради преступного умысла наладил контакт и получил определенное доверие девочки. Уговорил ее к созданию личных изображений в обнаженном виде. Получив несколько откровенных фото, мужчина шантажировал ее. И угрожал распространить фото. Так заставил малолетнюю сделать другие откровенные фотоснимки в сексуальных образах с моделированием сексуального поведения и изображением ее половых органов. А это, согласно закону "О защите общественной морали", относится к детской порнографии", - рассказали в прокуратуре.

Из мобильного телефона и компьютера подозреваемого изъяты многочисленные фото и видео детской порнографии 9-летней девочки и других малолетних. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве задержали 38-летнего фотографа, который создавал порноконтент с участием детей. Мужчина работал детским фотографом в столице, а также организовывал экскурсии в одном из столичных музеев. Имея возможность войти в доверие к детям в возрасте от восьми до 18 лет, фигурант их шантажировал и угрожал. Таким образом заставлял участвовать в создании порнографического контента. Этот контент распространяли на территории США и стран Евросоюза. Благодаря сотрудничеству с коллегами, из указанных стран получили дополнительную информацию, подтверждающую участие в совершении преступления именно этого человека.

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