Прихожанка похитила мощи из церкви

Храм Царя Христа из которого похитили мощи

В Ивано-Франковске прихожанка одной из местных церквей во время молитвы похитила мощи святого Иосафата Климента.

Об этом рассказал командир батальона Управление патрульной полиции в области Дмитрий Рыжко, пишет "КУРС".

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Инцидент произошел 1 октября в церкви Царя Христа УГКЦ. Во время молитвы женщина похитила тарелку, мощи святого Йосифата Клементия и металлическую шкатулку с серебряными ложками для причастия.

Полиция поймала воровку.

В этой церкви с 2018 года также находятся мощи святого Папы Римского Иоанна Павла II.

Киевские полицейские задержали мужчину, который украл ладан, кадило и Евангелие из храма на ул. Крайней. Правонарушителем оказался 22-летний мужчина из Черниговской области, которого ранее задерживали.