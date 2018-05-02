Мужчина обокрал церковь в столице

22-летний мужчина украл ладан, кадило и Евангелие из храма на ул. Крайний Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Киевские полицейские задержали мужчину, который украл ладан, кадило и Евангелие из храма на ул. Крайней.

Сообщение поступило в дежурную часть Деснянского управления полиции, сообщили в ГУНП в Киевской области.

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Правонарушителем оказался 22-летний мужчина из Черниговской области, которого ранее задерживали.

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