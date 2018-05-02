Мужчина обокрал церковь в столице

Киевские полицейские задержали мужчину, который украл ладан, кадило и Евангелие из храма на ул. Крайней.
Сообщение поступило в дежурную часть Деснянского управления полиции, сообщили в ГУНП в Киевской области.
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Правонарушителем оказался 22-летний мужчина из Черниговской области, которого ранее задерживали.
Парню грозит до 6 лет лишения свободы по статье "кража" Уголовное кодекса Украины.
В Подольском райсуде Киева задержали взяточниц. Они требовали $10 000 от предпринимателя за положительное решение в судебном деле по упущенной материальной выгоды.
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