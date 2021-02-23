Приговор Стерненку - спецоперация российских спецслужб - эксперт

Общественных активистов Сергея Стерненка и Руслана Демчука приговорили к 7 годам тюрьмы за похищение человека. Фото: 048.ua

Единственное доказательство по делу Сергея Стерненко - это показания потерпевшего. Нарушений в деле миллион. В том числе и то, что судья принял во внимание показания свидетеля, которого не заслушал.

Поэтому невиновный человек, который не совершил преступление, поехала в лучшем случае - в СИЗО. В худшем - на 7 лет в тюрьму. Так считает председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

"Этот приговор - это деятельность российской агентуры. Лозунг "Посадить Стерненка" у них разгоняли еще лет 10 назад. Но Сергей - украиноязычный одессит, который не дал себя убить и продолжал активную проукраинскую деятельность. Поэтому для России является не просто красной тряпкой. Это враг номер один. И приговор ему - спецоперация россиян. А генпрокурор Ирина Венедиктова и президент Владимир Зеленский и другие - сознательно или нет - стали частью этой спецоперации", - сказал Жернаков корреспонденту Gazeta.ua.

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Как будут развиваться события дальше - спрогнозировать трудно, по мнению эксперта. Но основания для отмены приговора в апелляции есть. Другой вопрос, будет ли действовать апелляция по закону. Или так же, как суд первой инстанции.

"Очевидно, что судебная система абсолютно зависима от указаний сверху. За небольшим исключением, конечно. Чтобы принимать справедливые решения - нужно быть свободным от всего того бэкграунда - не бояться потерять работу, непонимание. Тогда будет воля к принятию законных решений", - добавил эксперт.

Лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, а также координатора "Правого сектора" в Коминтерновском районе Одесской области Руслана Демчука приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией части имущества. Они якобы по сговору похитили в апреле 2015 года тогдашнего депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича ради 300 грн. Среди обоснований своего решения судья Виктор Попревич назвал то, что Стерненко "негативно относится" к партии, к которой принадлежал похищенный - речь идет о партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.