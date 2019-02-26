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вторник, 26 февраля 2019 18:09

Приговор объективный: что говорят о решении суда Зайцевой-Дронову

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Приговор объективный: что говорят о решении суда Зайцевой-Дронову
Елене Зайцевой, которая была за рулем Lexus, и другом подсудимому - Геннадию Дронову вынесли приговор в 10 лет лишения свободы. Оба позбавленные права управления транспортным средством на 3 года. Фото - ВВС

Киевский суд города Харькова вынес приговор по делу о масштабной смертельной аварии в центре города, жертвами которой стали 6 человек.

Елене Зайцевой, которая была за рулем Lexus, и другом подсудимому - Геннадию Дронову вынесли приговор в 10 лет лишения свободы. Оба позбавленные права управления транспортным средством на 3 года. Зайцева себя виновной признала, Дронов - нет.

Кроме этого, суд удовлетворил ряд исков на взыскание возмещения морального и имущественного ущерба солидарно с обоих подсудимых. Иск Светланы Винниченко - 9340 тысячи грн; Николая Пономаренко - 1 млн грн, Игоря Берченко - 1 млн грн, Людмилы Фабрис - 1 млн грн, Тинатин Швецовой - 1 млн грн, Юрия Фабриса - 1 млн грн, Оксаны Евтеевой - 1 млн 33 тысячи грн, Оксаны Нестеренко - 621 тысяча грн , Елены Власенко - 300 тыс грн, Юрия Неудачин - 500 тысяч грн. Общая сумма, назначенная судом за причиненный моральный и физический ущерб составляет около 8 млн грн.

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Обвиняемые имеют 30 дней на обжалование приговора. Пока он не вступит в силу, водителей оставляют под арестом.

"Наказание обоим водителям объективное, согласно обвинению. Но в протоколе резануло, что оба водителя стартовали на красно-желтый цвет светофора. Физически, такого не может быть в работе светофора, и эта деталь осталась невыясненной. Стоп-линию на перекрестке рисовали уже после аварии. Если разобраться - судья дал максимальный срок обоим, чтобы избежать расправы. Но в апелляции оба могут, теоретически, смягчить приговоры", - говорит корреспонденту Gazeta.ua адвокат из Харькова Антон Зубков.

Защита Геннадия Дронова уже готовит апелляцию. Обжалует ли приговор суда Елена Зайцева - пока не известно.

Сегодня, 26 февраля, в Киевском районном суде Харькове проезошел завершающий этап суда над обвиняемыми в смертельном ДТП на улице Сумской, Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновим. Рассмотрение дела длилось почти год.

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