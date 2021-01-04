Придумали целый сценарий: депутатка с мужем ограбили продавца дома

Для ограбления они придумали целый сценарий, сыграв покупателей недвижимости Фото: konkurent.ua

Под Луцком супруги напали на 55-летнего мужчину.

Для ограбления они придумали целый сценарий, сыграв покупателей недвижимости, сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.

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"Правоохранители установили, что за несколько дней до нападения пострадавший разместил объявление о продаже дома в связи с разводом и разделом имущества. К нему под предлогом покупки недвижимости пришел неизвестный мужчина и, осмотрев дом, договорился, что в следующий раз придет еще раз, но вместе с женой", - сказано в сообщении.

На следующей встречи супруги представляли из себя покупателей, но в один момент они прыснули мужчине в лицо слезоточивым газом и ударили несколько раз ножом. С места преступления они скрылись и прихватили ценные вещи потерпевшего.

Их удалось задержать. Полицейские выяснили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, а женщина - действующий депутат одного из районных советов.

Следствие по делу продолжается.

В Киеве разоблачили группу квартирных воров, которую организовали 2 правоохранителя. В мае этого года они, сговорившись с 3 грузинами, залезли в квартиру киевлянина и украли почти $13 тыс. Деньги распределили между собой.