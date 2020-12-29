Правоохранители заправляли бандой "домушников"

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве разоблачили группу квартирных воров, которую организовали 2 правоохранителя.

В мае этого года они, сговорившись с 3 грузинами, залезли в квартиру киевлянина и украли почти $13 тыс. Деньги распределили между собой, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"В ходе досудебного расследования удалось выйти на след квартирных воров и сообщить им о подозрении. Проведя 5 обысков по месту жительства подозреваемых, обнаружили вещественные доказательства, а именно набор отмычек, с помощью которых осуществлялось проникновение в жилище", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Окнянском районе Одесской области полицейский с бывшим коллегой напали на дом местного фермера. Их задержали. Это 27-летний сотрудник подразделения спецназначения полиции и уволенный в прошлом году 29-летний правоохранитель. Еще двух сообщников ищут.