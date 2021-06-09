При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный

В Киевской области пропал 21-летний военный, участник боевых действий Виталий Кондратьев.

Родные ищут мужчину уже третий месяц. Последний раз Виталия видели в городе Белая Церковь, где расположена его военная часть, рассказала его мать Елена, передает tsn.ua.

"Виталий исчез при загадочных обстоятельствах в городе Белая Церковь 6 марта 2021. Его якобы выселили из военного общежития, и он со всеми вещами направился в неизвестном направлении. Впоследствии его комбат мне сказал, что там в общежитии был какой-то конфликт, были выбиты двери, разбит унитаз, но подробности не разглашали. Чтобы замять это дело, Виталия якобы попросили написать заявление на выселение по собственному желанию. Но об этом я узнала не так давно", - рассказала женщина.

Куда дальше пошел ее сын, она не знает. Еще мать рассказала, что накануне исчезновения сын помирился со своей девушкой и находился в приподнятом настроении. В день исчезновения Виталий Кондратьев заходил в соцсети.

Фото: tsn.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера

Несмотря на обращение в полицию и военной прокуратуры, по словам матери, Виталия тех пор никто особо не ищет.

Фастовская полиция уголовное дело сразу после исчезновения не открыла, зато переслала заявление матери в военную часть Виталия. Женщина рассказала, что 3 июня написала повторное заявление в Фастовскую полицию, его зарегистрировали, но пообщаться со следователем матери пока так и не удалось.

"Виталий свой долг по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины выполнил в полном объеме и продолжал это делать до своего исчезновения. Он осенью вернулся с Востока, где полгода нес службу. Затем до марта находился в военной части в Белой Церкви" , - говорит мать.

В Фастовской полиции рассказали, что заявление матери они зарегистрировали. Женщина надеется найти сына живым и просит всех, кому что-то о нем известно, обращаться по телефонам: 0(68) 777 0112 или 102.

В Одесской области третьи сутки ищут Алексея Черткова, руководителя штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы и заместителя командира. Его официально объявили в розыск. Но ни статью, по которой открыли уголовное производство, ни версии исчезновения не разглашают. Говорят, чтобы не навредить следствию.