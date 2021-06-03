Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера

В Одессе исчез руководитель штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Фото: facebook.com/RegionalneUpravlinnyaMorOhrany

В Одесской области третьи сутки ищут Алексея Черткова, руководителя штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы и заместителя командира.

Его официально объявили в розыск. Но ни статью, по которой открыли уголовное производство, ни версии исчезновения не разглашают. Говорят, чтобы не навредить следствию. Об этом Gazeta.ua рассказала пресс-секретарь отряда морской охраны ГНСУ Наталья Гуменюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поехал на курсы, которых не было: боец ​​АТО исчез при загадочных обстоятельствах

"Пока нет никаких новостей, которые можно сообщить. Для Алексея это был привычный маршрут в обычное время. Но на работе он не появился. Мобильные телефоны у него выключены. Поиски продолжаются. В них задействованы все правоохранительные органы", - рассказала Гуменюк .

Полиция области никакой официальной информации так и не предоставила.

Капитан первого ранга Алексей Чертков исчез 1 июня. В 06:30 вышел из своего дома на ул. Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. О нем известно, что женат, имеет сына и дочь. Владеет двумя квартирами в Одессе. Одна - служебная, другая принадлежит жене Екатерине.