Президенты Украины и Ирана обсудили компенсацию и возврат тел погибших в авиакатастрофе

Тела вернут в Украину до 19 января. Фото: "Главком"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

Разговор инициировала иранская сторона, сообщает пресс-служба президента.

Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате катастрофы самолета рейса PS752 МАУ. Он извинился от имени иранской стороны. Рухани полностью признает, что трагедия произошла из-за действий военных Ирана.

Заверил, что всех причастных к авиакатастрофе привлекут к ответственности. Украинской экспертной группе предоставят всю необходимую поддержку для сотрудничества.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права", - ответил Зеленский.

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Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными авиационными правилами и инструкциями.

"Для нас очень важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - подчеркнул он.

Рухани заверил, что сегодня ночью он даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

"Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе", - говорится в сообщении.

Самолет МАУ потерпел крушение в близи Тегерана утром 8 января. Воздушное судно совершало рейс из столицы Ирана в Киев. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. Утром 11 января иранские военные обнародовали заявление на государственном ТВ, в которой признали свою ответственность за авиакатастрофу. Они объяснили, что самолет был ошибочно воспринят за враждебную цель и сбит ракетой после того, как подошел к одному из военных объектов Революционной гвардии Ирана - Корпуса стражей Исламской революции.