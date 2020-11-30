Преступники "выбивали" из мужчины несуществующий долг и пытались отобрать его квартиру

Пострадавший должен был передать преступникам 50 тыс. грн и переерестрацию права собственности на квартиру в качестве возврата долга, которого не было Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове разоблачили группу злоумышленников, которые пытались отобрать у мужчины квартиру.

Пострадавший должен был передать преступникам 50 тыс. грн и переерестрацию права собственности на квартиру в качестве возврата долга, которого не было, сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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"В управление стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции обратился харьковчанин. Мужчина сообщил, что неизвестные лица угрожают и требуют вернуть деньги, которые он якобы задолжал, а также переоформить на них свою квартиру", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личности вымогателей. Ими оказались жители Харькова, которых неоднократно судили за кражи, грабежи и преступления, связанные с наркотиками. Запугиванием и избиением они требовали деньги как с платежеспособных граждан, так и из социально незащищенных слоев населения.

28 ноября одного из преступников задержали во время во время получения очередного "транша". У злоумышленника, кроме полученной в качестве возврата части "долга", полицейские изъяли паспорт на имя потерпевшего, нож и баллон для распыления слезоточивого газа.

В полиции открыли уголовное производство за вымогательство. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Одессе рэкетир требовал с предпринимателя вернуть $12 тыс. за долг, которого не существовало. Преступник бил бизнесмена и угрожал сжечь ему автомобиль, если тот не вернет деньги.