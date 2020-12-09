 
Ексклюзивы
1/5
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3 Просмотров: 2961
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 2673
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1179
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 405
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2664
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 657
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 774
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3105
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1647
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
3
3
4
5
3
Преступники требовали у мужчины $60 тыс. несуществующего долга
Преступники требовали у мужчины $60 тыс. несуществующего долга
На Тернопольщине разбился самолет: первые подробности
На Тернопольщине разбился самолет: первые подробности
Милиционер переквалифицировался в наркодельца
Милиционер переквалифицировался в наркодельца
Вывезли в лес и били: мужчина организовал вооруженное похищение бывшей
Вывезли в лес и били: мужчина организовал вооруженное похищение бывшей
Били и угрожали отрубить пальцы: банда напала на ферму
Били и угрожали отрубить пальцы: банда напала на ферму
Видео
Все видео
Юрист, который стал жертвой похищения, дал показания против скандального екснардепа
Юрист, который стал жертвой похищения, дал показания против скандального екснардепа
"Сдали нервы" - в школе прокомментировали избиение щестиклассника педагогом
"Сдали нервы" - в школе прокомментировали избиение щестиклассника педагогом
В центре Киева убили мужчину
В центре Киева убили мужчину
"Безмасочник" избил водителя троллейбуса палкой из-за замечания: инцидент попал на видео
"Безмасочник" избил водителя троллейбуса палкой из-за замечания: инцидент попал на видео
Учитель заставлял школьников приседать с муляжом снаряда
Учитель заставлял школьников приседать с муляжом снаряда
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 774
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3105
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1827
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
1 Просмотров: 405
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 19:59

Преступники требовали у мужчины $60 тыс. несуществующего долга
3

  Комментировать

На Волыни рэкетиры вымогали у мужчины деньги
Фото: Национальная полиция
На Волыни рэкетиры вымогали у мужчины деньги
На Волыни рэкетиры вымогали у мужчины деньги

В Волынской обл. преступники требовали несуществующий долг в размере $60 тыс.

"Фигуранты - жители Киевской и Волынской областей, 51 и 46 лет, неоднократно звонили пострадавшему с угрозами. В дальнейшем перешли к личному общению. В ходе таких встреч злоумышленники били мужчину, чтобы заставить его отдать $60 тыс. несуществующего долга. В конце концов человек обратился за помощью в полицию", - говорится в сообщении Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Одного преступника задержали на автозаправочной станции на трассе "Луцк-Ковель". Он должен был получить $ 59 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина из СИЗО выманивал деньги у предпринимателей

Решается вопрос о задержании его сообщника и объявления им подозрений. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

На Киевщине преступники требовали у мужчины вернуть долг, которого не существовало. В состав преступной группы входили двое мужчин и женщина. Они угрожали расправиться с родителями мужа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Преступники требовали у мужчины $60 тыс. несуществующего долга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

В Зеленского заявили об успешных результатах после встречи с Путиным

"Возвращай не унитазы" - что изменилось за год после "нормандского саммита"

Сценарист "Лицо со шрамом" страдал от кокаиновой зависимости

"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"

Православный патриарх принадлежал к ОУН

Зеленский встретился с Путиным

Британские войска взли под контроль Иерусалим

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 16524
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 16435
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 10242
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 10071
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 9369
Происшествия
На Тернопольщине разбился самолет: первые подробности
На Тернопольщине разбился самолет: первые подробности
3
 Просмотров: 1503
Милиционер переквалифицировался в наркодельца
Милиционер переквалифицировался в наркодельца
4
 Просмотров: 225
2 тренера и экс-полицейский: новые подробности об убийцах столичного музыканта
2 тренера и экс-полицейский: новые подробности об убийцах столичного музыканта Просмотров: 693
Мать бросила голодных и больных детей
Мать бросила голодных и больных детей Просмотров: 927
13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа
13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа Просмотров: 450
Больше всего комментируют
6
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 546
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть