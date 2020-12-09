Преступники требовали у мужчины $60 тыс. несуществующего долга

Фото: Национальная полиция

В Волынской обл. преступники требовали несуществующий долг в размере $60 тыс.

"Фигуранты - жители Киевской и Волынской областей, 51 и 46 лет, неоднократно звонили пострадавшему с угрозами. В дальнейшем перешли к личному общению. В ходе таких встреч злоумышленники били мужчину, чтобы заставить его отдать $60 тыс. несуществующего долга. В конце концов человек обратился за помощью в полицию", - говорится в сообщении Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Одного преступника задержали на автозаправочной станции на трассе "Луцк-Ковель". Он должен был получить $ 59 тыс.

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Решается вопрос о задержании его сообщника и объявления им подозрений. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

На Киевщине преступники требовали у мужчины вернуть долг, которого не существовало. В состав преступной группы входили двое мужчин и женщина. Они угрожали расправиться с родителями мужа.