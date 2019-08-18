Преступники расстреляли двух человек и похитили их машину

Правоохранители задержали злоумышленников, которые расстреляли мужчину и женщину. Фото: ТСН

В Чернигове возле городского пешеходного моста расстреляли двух человек и похитили их машину.

Как отмечается, о стрельбе правоохранителям сообщили свидетели. По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

"По "горячим следам" полицейские задержали двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым людям. В ходе обыска у них было обнаружено и изъято оружие. Мужчин задержали", - говорится в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство по двум статьям: умышленное убийство и незаконное завладение транспортным средством. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

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