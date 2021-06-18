Преступники хотели продать за границу секретные документы

Фото: СБУ

СБУ и контрразведка не допустили утечку за пределы государства новейших разработок оборонно-промышленного комплекса.

Злоумышленники пытались продать представителям азиатской страны секретную проектную документацию. Она касается военного кораблестроения. За секретные документы запросили $2 млн, сообщает СБУ.

Причастными оказались бывшие и действующие работники одного из отечественных оборонных предприятий. СБУ разоблачила злоумышленников во время передачи $250 тыс. за часть документов.

Ранее контрразведчики задокументировали получение нескольких денежных сумм от иностранцев.

Во время обысков в квартире фигурантов изъяли документы и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

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"Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрание меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и пресекла в Днепре подрывную деятельность агента российских спецслужб. Житель областного центра, бывший работник МВД, установил контакт с представителями Федеральной службы безопасности РФ во время пребывания в России.