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пятница, 04 декабря 2020 18:10

Преступники грабили пассажирские поезда - билеты покупали по похищенным паспортами

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Преступники грабили пассажирские поезда - билеты покупали по похищенным паспортами
Полицейские установили причастность воров к совершению 100 краж

На Сумщине полицейские завершили расследование по делу группы преступников, которые воровали в пассажирских поездах.

Воров задержали 5 августа в поезде на железнодорожной станции города Смела на Черкащине во время очередной кражи, сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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"Группа в составе нескольких ранее неоднократно судимых лиц" работала" на поездах межрегионального и междугороднего сообщения в течение нескольких месяцев. Уже установлено, что злоумышленники легковым транспортом добирались до населенных пунктов других областей, через которые проходят маршруты железнодорожного транспортного сообщения, и через интернет или на месте остановки поездов покупали билеты. При приобретении билетов использовали похищенные паспорта. Затем, преимущественно ночью, пересаживаясь в междугородные или межобластные поезда, во время движения с помощью ключа проникали в купейное помещение и быстро опустошали чемоданы пассажиров. После этого возвращались в Конотоп, где сбывали имущество и распределяли полученные за него деньги", - говорится в сообщении.

Полицейские установили причастность воров к совершению 100 краж. Кроме того, ранее они "работали" в поездах, следовавших от станции "Конотоп", а после введения в стране карантина - со станций других областей.

Ворам грозит до 12 лет лишения свободы.

Вора, который "обчищал" дома, пока хозяева праздновали какие-то события, задержали в Черновицкой области. Он тщательно готовился к преступлениям. Отслеживал и выбирал квартиры, хозяева которых праздновали свадьбу или были гостями на банкетах. "Разведку" выполнял в дневное время, передвигаясь на автомобиле. На "дело" ездил вечером на электромопеде.

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