Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп

Фото: Андрей Небытов

Месяц назад, 21 июня, Белогородку Бучанского района Киевской области сотряс взрыв в пятиэтажке по ул. Владимирская, 99. Рвануло в квартире на третьем этаже. Начался пожар. Огонь распространился на верхние этажи и кровлю. Горело около 650 кв м. Спасатели вывели из дома 40 человек, часть снимали лестницами. Часть выносили без сознания. Девять человек забрали в больницы.

Пожар тушили более 6 часов. На пепелище спасатели нашли тело 47-летнего хозяина. Его жестоко убили - выходцу из Кременчуга перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких.

Подозреваемого задержали через два дня. Им оказался знакомый убитого 43-летний Роман Курда. Он моряк дальнего плавания. Его семья проживает в Севастополе. С родными мужчина общается только по телефону. Рассказал, что с убитым был конфликт из-за гаража, который сдавал ему в аренду. Преступление совершал пьяным.

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"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь. Буду сотрудничать со следствием", - признался подозреваемый.

Мужчина поджег квартиру с помощью зажигательной смеси, добавил начальник областной полиции Андрей Небытов.

"В квартире потерпевшего хранился порох, потому что он был охотником. С помощью этой смеси подозреваемый сделал взрыв и поджог", - говорит Небытов.

Задержанный находится под стражей. Ведется следствие. За умышленное убийство и умышленное уничтожение имущества общеопасным способом мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В результате чрезвычайной ситуации пострадали почти 100 человек. 14 семей нуждаются временного жилья на время проведения экспертиз и работ по восстановлению дома. Вопросам компенсации пострадавшим занимается комиссия.