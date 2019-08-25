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воскресенье, 25 августа 2019 16:21

Преступник стрелял в полицейского

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В Днепре преступник стрелял в полицейского.

25 августа в полицию поступил вызов о совершении грабежа на территории Индустриального района Днепра. Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки, сообщает полиция.

"Обладая оперативной информацией об указанном преступлении, заместитель начальника Индустриального отделения полиции Владимир Галушко заметил подозреваемого. При попытке его задержать, злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу", - говорится в сообщении.

28-летнего подозреваемого в грабеже задержали патрульные. Он скрывался в собственной квартире.

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На территории совершения преступления патрульные обнаружили две гильзы, золотой крестик пострадавшей девушки и пистолет травматического действия.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело.



19 августа в Днепре на Донецком шоссе обнаружили труп 26-летней женщины. Правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай.

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Дата
25
августа

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