Преступление скрывали: сообщили шокирующую деталь об убийстве Дарьи Лукьяненко

Дарью Лукьяненко из Ивановки в Одесской области нашли мертвой через неделю после исчезновения. В ее убийстве подозревают местного 22-летнего жителя. Фото - od.npu.gov.ua

Об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко знали другие люди в поселке. Но информацию о преступлении скрывали. Об этом сообщил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк.

"Меня удивляет не животное, осуществившее страшный поступок. Меня удивляют те, кто все это время знал и скрывал. Мне интересно, как они с этим собирались жить? Как они собирались с этим жить а одном селе?", - сказал Форостяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Родных и близких ждет настоящий ад на земле" - рассказали об убитой Дарьи Лукьяненко

Однако не уточнил, кто именно знал о преступлении: родные подозреваемого, или соседка, которая указала на него.

Дарью Лукьяненко нашли вечером 19 июня на территории частного дома. Именно у этого двора у нее выключился телефон, в этом же районе теряли следу собаки. Девочку искали неделю. Она исчезла по дороге в школу, где должна была с коллективом репетировать танцевальный номер. Была ли девочка изнасилована и от чего умерла - установит экспертиза. В первые дни поисков соседка подозреваемого указала, что именно он слышал крик девочки. Поисковики подозревают, что она могла знать о преступлении с самого начала.